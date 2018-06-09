Татьяна Буланова рассказала о своих сыновьях. Артистка сообщила, что пока они живут все вместе, но вскоре старший наследник станет владельцем собственного жилья.

Татьяна Буланова рассказала о своих сыновьях. Артистка сообщила, что пока они живут все вместе, но вскоре старший наследник станет владельцем собственного жилья.Старшему сыну Татьяны Булановой 25 лет. Александр появился в первом браке артистки с продюсером Николаем Тагриным. "Сын окончил Торгово-экономический университет, факультет технологии питания. Работает лишь отчасти по своей профессии, он бариста. Самое главное, что ему нравится, он любит кофе и разбирается в нем. Пока мы живем вместе с сыновьями, квартира старшего еще достраивается. Когда будет жилье, он переедет и станет жить самостоятельно", – цитирует Татьяну Буланову газета "Известия".Как выяснилось, деньги в строительство вложила бабушка, мать артистки, ныне покойная. Отметим, что ранее Александр, который ведет довольно закрытый образ жизни и явно не стремится к публичности, появился на шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион", где в кресле игрока сидела Татьяна Буланова. Александр рассказал на всю страну об отношениях с отцом, которые до последнего времени были весьма натянутыми. "В последние пару лет медленно, но верно идем на контакт", – признался мужчина.Зрители отметили необычный внешний вид старшего сына Татьяны Булановой. "Ничего себе сынок у булановой (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Это сын Тани Булановой???", "Чет больно толстый сынок у Булановой(", "Не думал, что у Булановой такой импозантный сын)", "Себя одела, а сына чего нет?", "Сынок мог бы для съемок и приодеться. Мать вон вся расфуфыренная сидит", – высказались пользователи Сети.Напомним, в браке с футболистом Владиславом Радимовым Татьяна Буланова родила сына Никиту. Сейчас мальчику 11 лет. Интересно, что после развода певица живет с экс-супругом под одной крышей. "Конечно, он помогает, у нас ведь общий ребенок. Как ему кажется, он пытается внести мужскую лепту в воспитание... Характер у него, может, и своеобразный, но человек он не злой. Он умеет дружить, и если что — всегда придет на помощь", – заявила Татьяна Буланова.