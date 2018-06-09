Футбольный клуб Тосно из Ленинградской области прекратил существование из-за финансовых проблем. В минувшем сезоне тосненцы выиграли Кубок России и выбыли из премьер-лиги.

Футбольный клуб "Тосно" из Ленинградской области прекратил существование из-за финансовых проблем. В минувшем сезоне тосненцы выиграли Кубок России и выбыли из премьер-лиги.О ликвидации "Тосно" сообщил управляющий партнер компании Fort Group, генерального спонсора ФК "Тосно", Максим Левченко. "Короткая, хотя и очень яркая история футбольного клуба "Тосно" подходит к печальному, но, увы, логичному концу. Пять лет назад, затевая этот проект, мы рассчитывали на поддержку коллег из бизнеса, большую заинтересованность властей. По факту же получилось, что бремя финансовых расходов легло на плечи FortGroup."Тосно" успел пробиться в Премьер-Лигу, сенсационно в первый же сезон выиграл Кубок России. Мы добросовестно выполняли все взятые обязательства до окончания осенней части чемпионата РФПЛ, но дальнейшее содержание команды оказалось нам не по карману, а никто не подставил плечо, не разделил ответственность, хотя громких слов с разных трибун было сказано много. В итоге нам пришлось принять непростое решение о закрытии клуба "Тосно". Он прекращает существование. Тем не менее мы намерены выполнить взятые обязательства. На днях начались выплаты по долгам работникам клуба и футболистам. Постараемся расстаться со всеми цивилизованно, без обид", — приводит слова Левченко Чемпионат.com.Футбольный клуб "Тосно" был основан в 2013 году. За короткий срок команды из Ленинградской области проделала путь из второго дивизиона в премьер-лигу. В мае 2018 года "Тосно" выиграл Кубок России, но через месяц клуб был вынужден самоликвидироваться из-за огромных финансовых проблем.