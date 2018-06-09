Дональд Трамп опоздал на завтрак лидеров Большой семерки, который состоялся в субботу утром и был посвящен вопросам гендерного равенства. Президент США вошел в зал, когда хозяин саммита премьер-министр Канады Джастин Трюдо уже выступил с речью. Объяснять свою задержку президент США не стал.

Дональд Трамп опоздал на завтрак лидеров "Большой семерки", который состоялся в субботу утром и был посвящен вопросам гендерного равенства. Президент США вошел в зал, когда хозяин саммита премьер-министр Канады Джастин Трюдо уже выступил с речью. Объяснять свою задержку президент США не стал.Как уточняет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Белого дома, когда Трамп вошел в зал, ему подмигнул президент Франции Эммануэль Макрон.Трамп обменялся любезностями с представительницей минобороны Канады, генерал-лейтенантом Кристин Уайткросс, которая оказалась с ним по соседству.По данным "Интерфакса", хозяин саммита Джастин Трюдо решил начать мероприятие, не дожидаясь опаздывающих.Ожидается, что Трамп покинет саммит G7 утром в субботу сразу после сессии, посвященной гендерному равенству и расширению возможностей женщин, и соответственно, пропустит сессии, посвященные изменению климата и чистой энергии, а также океанам. На саммите вместо американского лидера останется высокопоставленный сотрудник Белого дома.Саммит "Большой семерки" проходит 8-9 июня в канадской провинции Квебек.