Им предстоит пересдавать экзамен

Им предстоит пересдавать экзаменВ Костроме трех школьников выгнали с ЕГЭ.Как сообщает со ссылкой на региональный центр оценки качества образования, двух мальчиков отправили домой с экзамена по истории 7 июня. У одного школьника нашли шпаргалку, второй подросток разговаривал с другим учеником.Еще одну девочку выгнали с ЕГЭ по русскому языку. Она консультировалась по вопросам экзамена с одноклассником и вышла из аудитории без разрешения.Теперь им предстоит пересдавать экзамен.