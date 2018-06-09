Звезда Дома-2 Алена Рапунцель шокирована изменениями в
своем теле. У нее рассосались филлеры в губах и выпали наращенные волосы.
Звезда "Дома-2" Алена Рапунцель шокирована изменениями в
своем теле. У нее рассосались филлеры в губах и выпали наращенные волосы.
Девушка не знала, что находится в положении, поэтому
решилась на опасную процедуру инъекционной коррекции губ. Правда, улыбка
Анджелины Джоли радовала участницу телепроекта недолго – через три дня
наполнитель рассосался.
Алена узнала о незапланированной беременности и очень сильно
испугалась, ведь косметические средства могли навредить ребенку. "Я не ожидала,
что губы так резко уменьшатся, и все рассосется. Прошло всего три дня, а от
инъекций не осталось и следа. Оказывается, организм беременной девушки
отторгает все инородное, поэтому рассасываются губы, отпадают наращенные
волосы, ресницы. Придется быть естественной, надо немного потерпеть. Обидно,
конечно, но оно того стоит", – посетовала Рапунцель.
Также Алена отметила, что несмотря на маленький срок –
только пять недель, она уже чувствует малыша. "У меня теперь сердце колотится, и
я чувствую это в животе. Поэтому приходится держаться", – рассказала Алена в
беседе с .
Добавим, 21-летняя Алена Рапунцель ждет первого ребенка.
Молодая женщина беременна от своего избранника Ильи Яббарова. Примечательно,
что совсем недавно старшая сестра Алены – Ольга Рапунцель родила девочку от
своего мужа Дмитрия Дмитренко, тем самым спровоцировав громкий скандал. Дело в
том, что незадолго до этого у Яббарова и Ольги Рапунцель случился
продолжительный роман на телепроекте.