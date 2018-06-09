Звезда Дома-2 Алена Рапунцель шокирована изменениями в своем теле. У нее рассосались филлеры в губах и выпали наращенные волосы.

Звезда "Дома-2" Алена Рапунцель шокирована изменениями всвоем теле. У нее рассосались филлеры в губах и выпали наращенные волосы.Девушка не знала, что находится в положении, поэтомурешилась на опасную процедуру инъекционной коррекции губ. Правда, улыбкаАнджелины Джоли радовала участницу телепроекта недолго – через три днянаполнитель рассосался.Алена узнала о незапланированной беременности и очень сильноиспугалась, ведь косметические средства могли навредить ребенку. "Я не ожидала,что губы так резко уменьшатся, и все рассосется. Прошло всего три дня, а отинъекций не осталось и следа. Оказывается, организм беременной девушкиотторгает все инородное, поэтому рассасываются губы, отпадают наращенныеволосы, ресницы. Придется быть естественной, надо немного потерпеть. Обидно,конечно, но оно того стоит", – посетовала Рапунцель.Также Алена отметила, что несмотря на маленький срок –только пять недель, она уже чувствует малыша. "У меня теперь сердце колотится, ия чувствую это в животе. Поэтому приходится держаться", – рассказала Алена вбеседе с .Добавим, 21-летняя Алена Рапунцель ждет первого ребенка.Молодая женщина беременна от своего избранника Ильи Яббарова. Примечательно,что совсем недавно старшая сестра Алены – Ольга Рапунцель родила девочку отсвоего мужа Дмитрия Дмитренко, тем самым спровоцировав громкий скандал. Дело втом, что незадолго до этого у Яббарова и Ольги Рапунцель случилсяпродолжительный роман на телепроекте.