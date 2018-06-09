Омская учительница Виктория Попова, уволившаяся из-за фотографий в купальнике, продолжит работать по профессии. Как выяснилось, 26-летняя жительница Омска Виктория Попова в свободное от работы время училась в модельном агентстве и сфотографировалась для рекламы магазина одежды.

Омская учительница Виктория Попова, уволившаяся из-за фотографий в купальнике, продолжит работать по профессии.Как сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Омской области, в региональном Минобразования прошла встреча министра Татьяны Дерновой с Викторией Поповой и руководством школы по случившейся истории, основой которой стало возмущение родителей. Вопрос с дальнейшем трудоустройством Виктории был решен: она продолжит работать учителем или в этой же школе, или в другой.Ранее дирекция школы высказала позицию о том, что "Попова распространением в интернете фотографий фривольного содержания в целях продвижения некоего коммерческого проекта нанесла урон имиджу школы и высокому званию педагогического работника". После таких заявлений учительница уволилась по собственному желанию.Как выяснилось, 26-летняя жительница Омска Виктория Попова в свободное от работы время училась в модельном агентстве и сфотографировалась для рекламы магазина одежды. На снимках учительница позирует в закрытом купальнике. Между тем, установлено, что учительница истории эти фотографии в соцсетях не выкладывала: в рекламных целях их опубликовала модельная школа. Сама Виктория призналась, что не хотела, чтобы "личное стало публичным".