Бывший губернатор Тульской области Вячеслав Дудка вышел на свободу по УДО. В 2013 году суд признал его виновным в получении взятки и приговорил к девяти с половиной годам колонии.

Бывший губернатор Тульской области Вячеслав Дудка вышел на свободу по УДО.Как сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь областного управления Судебного департамента Ольга Дячук, постановлением Донского городского суда Тульской области было удовлетворено ходатайство адвоката Дудки. Суд пришел к выводу, что поведение осужденного было примерным. Дудка не нарушал порядок, имел 25 поощрений за труд, примерное поведение и участие в различных мероприятиях."Осужденный Дудка освобожден от дальнейшего отбывания основного наказания в виде лишения свободы условно-досрочно на неотбытый срок 2 года 9 месяцев 6 дней", — сообщили в пресс-службе.В течение неотбытого срока он не должен менять место проживания, а после трудоустройства — место работы без уведомления госорганов.В 2013 году суд признал Вячеслава Дудку виновным в получении взятки и приговорил к девяти с половиной годам колонии строгого режима и штрафу в 900 тысяч рублей. Также он был лишен всех званий и госнаград. Дудка отбывал срок в исправительной колонии строгого режима №1 в городе Донской Тульской области.