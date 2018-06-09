Иранское соглашение, ситуация в Сирии, КНДР и другие международные вопросы обсудят 9 июня на саммите семерки в Канаде. Участники провели ряд двусторонних встреч, сосредоточились в основном на экономике и торговле. Европейским странам и США так и не удалось преодолеть разногласия по поводу пошлин.

Иранское соглашение, ситуация в Сирии, КНДР и другие международные вопросы обсудят 9 июня на саммите семерки в Канаде. Участники провели ряд двусторонних встреч, сосредоточились в основном на экономике и торговле. Правда, европейским странам и США так и не удалось преодолеть разногласия по поводу повышения пошлин на алюминий. Несмотря на то, что звучали заявления о позитивных сдвигах. Кроме того, первый день переговоров, как ни парадоксально, прошел под знаком России — Дональд Трамп предложил превратить группу в восьмерку, вернув Москву. Его поддержал премьер Италии."Он не с нами!" Всем своим видом лидеры G7 демонстрировали большое желание изолировать Дональда Трампа. Канадский премьер Джастин Трюдо резко прибавил ход вместе с японским коллегой Синдзо Абэ, в одном с ними телекадре держали и дружную европейскую тройку — Ангела Меркель, Тереза Мэй, а посередине — Эммануэль Макрон.Трамп отстал и явно не набивался в их компанию — знакомился с новым, избранным всего неделю назад итальянским премьером Джузеппе Конте. Тем более что тот горячо поддержал внезапный призыв американского президента вернуть за стол переговоров Россию и формат Большой восьмерки. Великобритания и Канада выступили резко против."Улыбаемся и машем!" — подбадривал гостей канадский премьер во время совместного фотографирования, чтобы как-то сгладить впечатление от саммита раздора."Огромная радость – приветствовать президента Трампа в Шарлевуа (Charlevoix), и провести дискуссию по широкому диапазону тем, в том числе по торговле", — приветствовал американского президента премьер-министр Канады."Великолепно. Я это очень ценю. Знаете, Джастин согласился сократить все тарифы и убрать торговые барьеры между Канадой и США. В общем, я очень счастлив!" – иронично заметил при этом Дональд Трамп.Трамп съязвил, ведь он считает, что союзники используют Америку и не пускают товары из Штатов на свои рынки. А потому он решил поднять импортные пошлины на сталь и алюминий, что больно ударило по Канаде и европейским странам."Они говорят: вот, мол, мы с вами вместе воевали в разных войнах, а вы? Но они не вспоминают, что у них торговые барьеры против наших фермеров, что у них пошлины почти 300%. Когда это все выправится, мы снова полюбим друг друга", — обещает президент США своим союзникам.Острые споры и по иранской ядерной сделке. Европейцы, которые хотят ее сохранить, боятся нарваться на американские санкции."Продолжать говорить, вовлекать, сохранять диалог сейчас и всегда", — так Эммануэль Макрон прокомментировал видео, на котором он не отрываясь слушает Трампа, сидя в углу на диване где-то в кулуарах саммита.А обычно сдержанная Ангела Меркель активно жестикулировала, пытаясь что-то донести до американского президента. Тот постоял немного и пошел дальше.Президент США решил и раньше всех покинуть встречу Большой семерки и отправиться сразу в Сингапур. На другой, более важный для него саммит с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.