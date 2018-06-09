Экс-министр экономического развития России Алексей Улюкаев, приговоренный к восьми годам заключения за взятку, начал отбывать наказание в исправительной колонии N1 строгого режима в Перемерках (поселок в черте Твери).

Экс-министр экономического развития России Алексей Улюкаев, приговоренный к восьми годам заключения за взятку, начал отбывать наказание в исправительной колонии N1 строгого режима в Перемерках (поселок в черте Твери), передает "Интерфакс".ИК-1 — исправительная колония строгого режима для мужчин, ранее не отбывавших лишение свободы. В этой колонии 1535 мест, в том числе участок колонии-поселения 25 мест. 1 января 2018 года наказание в учреждении отбывали 1459 человек, в том числе на участке колонии-поселения 41 человек.Здесь действуют 16 отрядов, 2 из которых — с улучшенными материально-бытовыми условиями, 1 отряд для проведения отпусков и 1 отряд со строгими условиями отбывания наказания.В колонии есть и штрафной изолятор и помещения камерного типа. В настоящее время в кооперации с Тверским вагонзаводом в колонии выпускается 100 наименований металлоизделий.Швейный цех шьет сумки, рюкзаки, спецодежду для коммерческих фирм Москвы и Твери. Заключенные освоили выпуск полотенцесушителей из нержавеющей стали, чердачных и винтовых лестниц; работает участок по ремонту сельскохозяйственной техники. В колонии есть также собственная хлебопекарня, развивается подсобное хозяйство.