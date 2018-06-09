В Бразилии в возрасте 77 лет скончалась Мария Буэно, выигравшая в 1950-1960-е годы 19 теннисных Больших шлемов, из которых семь – в одиночном разряде. Последние годы она боролась с раковым заболеванием и умерла в одном из госпитале Рио-де-Жанейро.

В Бразилии в возрасте 77 лет скончалась Мария Буэно, выигравшая в 1950-1960-е годы 19 теннисных "Больших шлемов", из которых семь – в одиночном разряде. Последние годы она боролась с раковым заболеванием и умерла в одном из госпитале Рио-де-Жанейро.Теннисистка трижды становилась чемпионкой британского Уимблдона, а еще четыре титула выиграла на Открытом чемпионате США. В парном и смешанном разрядах она завоевала еще 12 титулов, а в 1960-м году выиграла все четыре турнира "Большого шлема" в паре. После завершения карьеры Буэно работала комментатором на телевидении, в 2016 году принимала участие в открытии Олимпиады в Рио-де-Жанейро.