Председатель КНР Си Цзиньпин обещал подумать, куда поставить подаренную Владимиром Путиным русскую баню.
Глава КНР Си Цзиньпин пообещал подумать, куда поставить подаренную Владимиром Путиным русскую баню, передает РИА Новости.
В Тяньцзине российский лидер показал китайскому образец бревна, из которого будет изготовлено здание. Осматривая древесину, Си пошутил: "Вы мне только такой кусочек подарите?". На это Путин показал фото бани, описав, как будет выглядеть готовый вариант.
Си поблагодарил его за необычный подарок и отметил, что пока не знает, где разместить этот "уникальный дом".
Президент РФ не в первый раз балует своего китайского коллегу интересными презентами. Так, в сентябре 2016-го он передал Си ящик российского мороженого.
Ранее лидеры двух стран отправились на скоростном поезде из Пекина в Тяньцзинь и посмотрели матч юношеских хоккейных сборных России и Китая. Вскоре Путин примет участие в саммите глав ШОС в Циндао.