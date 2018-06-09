Председатель КНР Си Цзиньпин обещал подумать, куда поставить подаренную Владимиром Путиным русскую баню.

Глава КНР Си Цзиньпин пообещал подумать, куда поставить подаренную Владимиром Путиным русскую баню, передает РИА Новости.В Тяньцзине российский лидер показал китайскому образец бревна, из которого будет изготовлено здание. Осматривая древесину, Си пошутил: "Вы мне только такой кусочек подарите?". На это Путин показал фото бани, описав, как будет выглядеть готовый вариант.Си поблагодарил его за необычный подарок и отметил, что пока не знает, где разместить этот "уникальный дом".Президент РФ не в первый раз балует своего китайского коллегу интересными презентами. Так, в сентябре 2016-го он передал Си ящик российского мороженого.Ранее лидеры двух стран отправились на скоростном поезде из Пекина в Тяньцзинь и посмотрели матч юношеских хоккейных сборных России и Китая. Вскоре Путин примет участие в саммите глав ШОС в Циндао.