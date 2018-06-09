Актер Игорь Охлупин, который ушел из жизни 9 июня в возрасте 79 лет, был ярким и мощным артистом, каждая его роль останется в памяти людей навсегда.

Актер Игорь Охлупин, который ушел из жизни 9 июня в возрасте 79 лет, был ярким и мощным артистом, каждая его роль останется в памяти людей навсегда.Как передает ТАСС, об этом сообщил председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин, подчеркнув, что трудно смириться с уходом таких "прекрасных артистов", каким был Охлупин, один из ведущих актеров Театра имени Маяковского, в котором он прослужил без малого 60 лет.Калягин напомнил, что для его покойного коллеги не было больших или маленьких ролей, в том числе, в кино.Председатель СТД подчеркнул, что смерть Охлупина стала неожиданной и горькой не только для коллег по театру, но для всей театральной России.Народный артист России Игорь Косталевский назвал Охлупина "удивительным артистом", с которым он много лет проработал в театре и подчеркнул, что его смерть стала большим горем для Маяковки и всего театрального искусства.Игорь Леонидович Охлупин родился в 1938 году. В 1960 году окончил Высшее театральное училище имени Щукина, и в этом же году был принят в труппу театра имени Владимира Маяковского. Первую большую роль Игорь Охлупин получил в 1966 году — в спектакле "Царь Эдип" по трагедии Софокла; его Эдип стал главным достоинством не имевшего успеха спектакля. В 1967 году художественным руководителем Театра им. Маяковского был назначен Андрей Гончаров, и очень скоро Охлупин стал одним из ведущих актёров театра.На сцене Маяковки он сыграл несколько десятков ролей, многие из которых вошли в историю русского театра, в том числе роль Митча в легендарном спектакле "Трамвай "Желание". Играл в спектаклях текущего репертуара Маяковки: "Кавказском меловом круге", "Господине Пунтила и его слуге Матти, "Мертвых душах" и "Женитьбе".В кино он дебютировал в 1960 году в картинах "Тучи над Борском" (Герман) и "Алёшкина любовь" (ухажер Зинки). Снимался нечасто и самой известной его киноработой является роль Филиппа Соломина в "Сибириаде" (1978) Андрей Кончаловского.О дате прощания и похорон будет объявлено позднее.