Телеведущая Ольга Бузова выступила на премии Fashion People Awards 2018 с новым синглом Чемпион. К сожалению для присутствующих, пела звезда вживую.

Телеведущая Ольга Бузова выступила на премии Fashion PeopleAwards 2018 с новым синглом "Чемпион". К сожалению для присутствующих, пелазвезда вживую.Организаторы мероприятия выложили ролик с номером Ольги в YouTube.Звезда в форме чирлидерши задорно пляшет и кричит в микрофон: "А миру нуженчемпион".Видимо, формат выступления не предусматривал исполнение подфонограмму, поэтому Бузовой пришлось петь самой. Поклонники были разочарованывыступлением звезды. Ольга периодически теряла дыхание, поэтому временами ееголоса не было слышно, а иногда можно было уловить, как телеведущая не попадаетв ноты."Почему мне стыдно 😐", "кровьпотекла из ушей (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "😨😨😨СТРАСТИ-МАРДАСТИ... Было в России 2 беды:дураки и дороги, теперь еще и Бузова...😑", "Онаже просто орет, не попадает в ноты. Даже хорошая подпевка ее не спаслаКошмарррррррр", "Бузовой, что медведь на ухо наступил? И это,она считает пением? Ппц", "Пела бы под фонограмму, все уже привыкли, но это жеужас, нужно от преподавателя не вылезать, если уж хочешь петь, но у нее времянет на эти мелочи" "Уши вянут!!😆😆😆😆 капец !!!! Неприятно слушать", – писалипоклонники в комментариях под роликом.Добавим, что на этом неприятности Ольги не закончились. Знаменитая модель plus-size Юлия Рыбаковаобвинила Бузову в плагиате.Дело в том, что после неприятности с юбкой на ковровой дорожке Каннского кинофестиваля(деталь одеяния слетела на пол,когда неизвестный мужчина случайно наступил на подол) Рыбакова стала оченьпопулярна в Сети. Поэтому теперь модель заявляет, что потеря Ольгой шлейфа на открытиипремии "Муз-ТВ" – это наглое копирование ради пиара."Бузова не показаланичего нового. Я все-таки прокомментирую PR Ольги, так как уже с вечера получаюфото и видеоролики из разных групп, где все пишут, что она повторила за мной.Не могу сказать, что повторила... Думаю, нагло воспользовалась этим казусом", —написала модель на своей странице в Instagram.