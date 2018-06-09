Отдел МВД России по району Северный устанавливает местонахождение Фризена Алексея Анатольевича...

Отдел МВД России по району Северный устанавливает местонахождение Фризена Алексея Анатольевича, 1995 года рождения, жителя г. Москвы,который 4 июня 2018 года ушел из дома на 9-й Северной линии и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.Приметы: славянская внешность, на вид 22-23 года, рост 176-177 см., худощавого телосложения, волосы чёрные, средней длины.Одет: чёрная толстовка, чёрные спортивные штаны, чёрные кроссовки.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8-499-767-62-00 или в службу «102» (с мобильного – 112).Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29