Сотрудник Госавтоинспекции рассказала детям о необходимости использования защитной экипировки при езде на велосипедах, роликах, самокатах, гироскутерах во избежание травм...

В пунктах продаж велосипедов, роликовых коньков и самокатов инспекторы ДПС ГИБДД УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве раздали памятки о безопасности дорожного движения.В одном из гипермаркетов спортивных товаров инспектор группы службы полка ДПС ГИБДД УВД по ЦАО лейтенант полиции Ольга Кузьмина провела с посетителями магазина профилактическую беседу по правилам безопасного передвижения на двухколесном транспорте, а затем вручила детям и их родителям буклеты по правилам безопасного поведения на дорогах и во дворах города в период летних каникул.Сотрудник Госавтоинспекции рассказала детям о необходимости использования защитной экипировки при езде на велосипедах, роликах, самокатах, гироскутерах во избежание травм, а также о том, что использование световозвращающих элементов при езде в темное время суток или при плохой погоде помогает стать заметней на дороге.Инспектор напомнила и об основах безопасности при переходе проезжей части, а также рассказала, к каким неблагоприятным последствиям может привести пренебрежение Правилами дорожного движения.В заключении участники акции получили подарки от Госавтоинспекции, а взрослые и дети поблагодарили инспектора за познавательный урок.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60