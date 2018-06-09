Сломанные ребра и нос, повреждения внутренних органов – так окончился для парапланериста из России конфликт с жителями грузинского села Гудаури. На россиянина, по словам очевидцев, накинулись более десятка мужчин.

Сломанные ребра и нос, повреждения внутренних органов – такокончился для парапланериста из России конфликт с жителями грузинского селаГудаури. На россиянина, по словам очевидцев, накинулись более десятка мужчин.Видео происшествия появилось в социальных сетях и вызвалобурные обсуждения. Пользователи из Грузии утверждают, что конфликт заснят не сначала, у него, якобы, была предыстория.На видео видно, как толпа избивает одного из парапланеристов– как выяснилось позже, туриста из России Федора Челышева. После того, как еговместе с другими членами группы российских и украинских спортсменов-экстремаловпрогнали с площадки для запуска параплана, в их автомобиль полетели камни.Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на грузинскиеСМИ, у российского туриста сломан нос, повреждены ребра и внутренние органы . Челышевнаходится в больнице. Его состояние стабильное, он дает показания полиции."Били ногами, камнями, по голове и по всему телу. У Федоратяжелое сотрясение мозга, сломан нос, разломана машина. Вызванная полиция несмогла ничего сделать", написал в Facebook пользователь Радик Мамедов,который находился в той же машине, что и Челышев. По словам Мамедова, избивали россиянина,говоря при этом "это моя земля, уезжай домой".По данным RT,в районе Гудаури официально работала компания "Атлантида", котораязанимается парапланеризмом. Однако местное население, глядя на россиян, решилонаучиться летать, чтобы самим катать туристов. "Они говорят: "Этотолько наша земля, и только мы можем здесь работать", – рассказалпредставитель компании. По его мнению, это и стало причиной конфликта.В то же время, грузинские комментаторы размещенного в сетивидео заявляют, что местные жители пытались "договориться с русскимипо-хорошему", но те, якобы, не захотели.В МВД Грузии факт инцидента официально подтвердили. Поданным следствия, конфликт произошел между грузинскими парапланеристами игруппой пилотов – гражданами России и Украины.