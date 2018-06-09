Сломанные ребра и нос, повреждения внутренних органов – так
окончился для парапланериста из России конфликт с жителями грузинского села
Гудаури. На россиянина, по словам очевидцев, накинулись более десятка мужчин.
Сломанные ребра и нос, повреждения внутренних органов – так
окончился для парапланериста из России конфликт с жителями грузинского села
Гудаури. На россиянина, по словам очевидцев, накинулись более десятка мужчин.
Видео происшествия появилось в социальных сетях и вызвало
бурные обсуждения. Пользователи из Грузии утверждают, что конфликт заснят не с
начала, у него, якобы, была предыстория.
На видео видно, как толпа избивает одного из парапланеристов
– как выяснилось позже, туриста из России Федора Челышева. После того, как его
вместе с другими членами группы российских и украинских спортсменов-экстремалов
прогнали с площадки для запуска параплана, в их автомобиль полетели камни.
Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на грузинские
СМИ, у российского туриста сломан нос, повреждены ребра и внутренние органы . Челышев
находится в больнице. Его состояние стабильное, он дает показания полиции.
"Били ногами, камнями, по голове и по всему телу. У Федора
тяжелое сотрясение мозга, сломан нос, разломана машина. Вызванная полиция не
смогла ничего сделать", написал в Facebook пользователь Радик Мамедов,
который находился в той же машине, что и Челышев. По словам Мамедова, избивали россиянина,
говоря при этом "это моя земля, уезжай домой".
По данным RT,
в районе Гудаури официально работала компания "Атлантида", которая
занимается парапланеризмом. Однако местное население, глядя на россиян, решило
научиться летать, чтобы самим катать туристов. "Они говорят: "Это
только наша земля, и только мы можем здесь работать", – рассказал
представитель компании. По его мнению, это и стало причиной конфликта.
В то же время, грузинские комментаторы размещенного в сети
видео заявляют, что местные жители пытались "договориться с русскими
по-хорошему", но те, якобы, не захотели.
В МВД Грузии факт инцидента официально подтвердили. По
данным следствия, конфликт произошел между грузинскими парапланеристами и
группой пилотов – гражданами России и Украины.