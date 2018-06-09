Летчиком, который был сбит во время войны в Афганистане, мог быть Александр Баранов. Он пропал без вести после ночного вылета в сентябре 1986 года. Ранее сообщалось, что это могли быть летчики Миронов, Михайлов, Пантелюк или Самойлов.

Летчиком, который был сбит 30 лет назад в Афганистане, мог быть Александр Баранов. Об этом РИА Новости рассказал заместитель руководителя ветеранской организации "Боевое братство" Вячеслав Калинин. Он подчеркнул, что информация неточная и требует тщательной проверки.По его словам, старший лейтенант Александр Баранов был старшим летчиком второй авиационной эскадрильи штурмового авиаполка Су-25 в Баграме. 2 сентября 1986 года он не вернулся из ночного полета. Поиски пилота не увенчались успехом. Самолет или его обломки также не нашли.Подполковник в отставке, кавалер ордена Красного Знамени Василий Высоцкий, который в 1985-1986 годах служил командиром 2-й авиационной эскадрильи штурмового авиаполка Су-25 в Баграме, сообщил, что информации о судьбе Баранова до сих пор нет."С Александром Барановым мы выполнили в Афганистане совместно десятки боевых вылетов до лета 1986 года, когда я поступил в ВВА имени Гагарина и покинул свой полк. Трагедия случилась, когда я уже был в Союзе", — рассказал Высоцкий.На прошлой неделе появилась информация о том, что сбитый во время войны в Афганистане летчик, который до сих пор считался без вести пропавшим, жив и хочет вернуться в Россию. Назывались четыре фамилии — Миронов, Михайлов, Пантелюк или Самойлов.Летчику сейчас не менее шестидесяти лет. Основная задач — установить его личность и выяснить, почему он не выходил на связь в течение тридцати лет. В Российском союзе ветеранов Афганистана готовы оказать любую помощь по возвращению пилота на родину.Между тем генерал-полковник Борис Громов заявил, что информацию о летчике нужно тщательно проверить. По его словам, некоторые попавшие в плен воины-"афганцы" в итоге добровольно оставались жить в Афганистане.