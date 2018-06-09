Жители целой улицы в Королеве получили странные письма о том, что их дома будут снесены. Конверты без обратного адреса просто бросили в почтовые ящики. Люди надеялись, что это чья-то злая шутка, но оказалось, что все серьезно. Кто отправил эти письма, и что ждет владельцев домов?

Жители целой улицы в Королеве получили странные письма о том, что их дома будут снесены. Конверты без обратного адреса просто бросили в почтовые ящики. Люди надеялись, что это чья-то злая шутка, но оказалось, что все серьезно. Кто отправил эти письма, и что ждет владельцев домов?— Вот такое извещение, без подписи, без дат — под забор нам кинули.Некая строительная фирма таким способом поставила жителей улицы Cтанционная в Королеве в известность: их дома готовят под снос, чтобы расширить дорогу.— Я в этом доме прописана с рождения! Моя мама — собственница, одна из дольщиков. И мои дети там тоже прописаны несовершеннолетние. У нас больше нет жилья.Таких историй здесь ровно 23 — столько частных жилых домов на улице. Плюс детский сад."Часть детского сада также попадает в зону расширения, и нам необходимо будет решать вопрос о строительстве нового детского сада на другой территории", — говорит руководитель Администрации городского округа Королев Юрий Копцик.Григорий Лукин живет на этой улице больше полувека. Дом строил еще его дедушка, но сейчас жилье в собственности у родственников"Получается, они получают компенсацию, а мы не получаем ничего, и меня с семьей, с двумя детьми выселяют просто на улицу — ни компенсации, ни дополнительной жилплощади какой то", — возмущен он."Вы понимаете, на улице не окажется никто, — заверяет Юрий Копцик. — И когда после государственной экспертизы будет найдено решение по выплате компенсации, наверное, они будут вместе решать, как им дальше жить".В 2005-м в Королеве построили Болшевскую эстакаду. Она должна была решить проблему пробок, но транспортный поток уперся в бутылочное горлышко — улицу Станционная. Теперь ее собираются расширить до четырех полос — поэтому и зашла речь о сносе домов. Во сколько обойдется этот проект, пока даже не подсчитали."Сейчас организация проводит проектные работы, которые включают в себя также оценку всего имущества. После этого будет принято решение, будет этот проект существовать или нет. Может быть, оценка проекта сегодня будет такая сумасшедшая, что он и не будет существовать", — говорит Юрий Копцик."Если посмотреть по закону, какую компенсацию я получаю — это максимум 2-2,5 миллиона. Ну вот я куда с этими двумя с половиной миллионами — в лучшем случае?" — говорит одна из местных жителей.— Мы можем купить на эти деньги только за сто километров!— Если мне даже в "Москве-Сити" дадут — я не поеду! Я не поменяю дом!Пока жильцы требуют открытого диалога с чиновниками и адекватной оценки их участков, в администрации перекладывают ответственность. В местной — она, кстати, тоже на этой улице, но под снос не подпадает — советуют идти в городскую. В городской говорят: дорога нужна области.— Нет, ну их не будут все сносить, эти дома! С каждым будут разговаривать индивидуально! Поэтому особой такой паники не должно быть у людей.Тем временем на участки уже пытались зайти геодезисты и начать проектные работы. Правда, большинство жителей специалистов не пустили: ведь официально о строительстве дороги их никто не известил.