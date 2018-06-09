По решению суда он проведет в колонии строгого режима три года

По решению суда он проведет в колонии строгого режима три годаВ Костроме рецидивист в безлюдном месте напал на незнакомую женщину, избил её и забрал сумку.Инцидент произошел этой зимой. Мужчина выбрал тихое место на улице Московской и подкараулил жертву. Он налетел на прохожую и потребовал отдать сумку. Женщина не согласилась и начала сопротивляться. Пьяный мужчина вместе с ней упал на землю. Он ударил костромичку несколько раз по лицу. После этого она отдала сумку.По решению суда злоумышленник проведет в колонии строгого режима три года.