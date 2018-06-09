В омском модельном агентстве Plus size, которое выложило в Сеть фото учительницы в купальнике, прокомментировали разразившийся скандал с увольнением модели – пышки. Там сообщили, что не знали места работы Виктории Поповой, которая, действительно, проходила у них обучение.

В омском модельном агентстве Plus size, которое выложило в Сеть фото учительницы в купальнике, прокомментировали разразившийся скандал с увольнением модели – "пышки".Глава агентства Екатерина Бредова рассказала РИА Новости, что не знала места работы Виктории Поповой, которая, действительно, проходила обучение в их школе моделей.По словам Бредовой, по этой причине она не могла предположить, что фото Виктории в соцсетях приведет к ее увольнению. Глава агентства отметила, что все модели, поступая к ним на обучение, подписывают договор с правом использовать их фотографии.Для привлечения новых клиентов лучшие снимки учениц модельной школы, в числе которых было и фото Виктории, действительно, были размещены на одном из местных интернет-порталов Омска и в соцсетях. По словам Бредовой, "ничего не предвещало беды".Это обучающая школа (как, например, курсы парикмахеров), а у человека дальше есть право работать или не работать в данной сфере, пояснила Бредова.По ее словам, Виктория пришла в их школу просто для себя, обучиться. "Никто даже не предполагал по поводу ее работы", — сказала глава агентства. Она также добавила, что у Виктории к ней претензий нет.Из школы, однако, Виктории пришлось уволиться. Руководство учебного заведения сочло, что она "нанесла урон имиджу школы" и "высокому званию педагогического работника".Тем временем, ученики уволенной учительницы хотят, чтобы она вернулась в школу. Об этом в комментарии радиостанции "Говорит Москва" рассказала одна из школьниц.По ее словам, у Виктории Поповой не было конфликтов с другими учителями, и родители школьников не поняли, за что ее уволили. Однако, рассказала школьница, у Виктории Валентиновны "были конфликты с завучем Еленой Евгеньевной Шевелевой по поводу внешнего вида". Завуч предъявляла Поповой претензии к одежде и за покрашенные кончики волос.Сама Виктория сказала местным СМИ, что уволиться ей бы все равно пришлось, потому что после такого скандала в этой школе ей бы не дали нормально работать.На редакции портала НГС.Омск, где были опубликованы фото, вызвавшие скандал, уже заявили, что готовы принять Викторию к себе на работу и зарплатой выше той, которую она получала в школе.Предполагается, что бывшая учительница истории могла бы вести историческую рубрику, рассказывать читателям об истории региона и интересных жителях Омска.