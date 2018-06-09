Мать пострадавшей девочки, которую маньяк ударил ножом в сердце, рассказала о стабильно тяжелом состоянии дочери. По словам женщины, они не разговаривают на тему происшествия, поскольку ребенок способен общаться лишь на отвлеченные темы.

Мать пострадавшей девочки, которую маньяк ударил ножом в сердце, рассказала о стабильно тяжелом состоянии дочери. По словам женщины, они не разговаривают на тему происшествия, поскольку ребенок способен общаться лишь на отвлеченные темы."Она пришла в себя, разговаривает, но по чуть-чуть – минут пять-десять. Она устает, хочет спать, все болит", – рассказала мать потерпевшей. Она добавила, что в данный момент ребенок в шоковом состоянии. При этом когда девочка пришла в себя, то первым делом улыбнулась, передает Life.ru.Более того, женщина призналась, что пока не хочет спрашивать у дочери о страшном инциденте, ведь это может привести к непредвиденным последствиям. Тем не менее мать и ребенок уже разговаривают на отвлеченные темы. Пообщаться со следователем и дать первые показания девочка сможет лишь спустя какое-то время.Напомним, 8 июня в районе Очаково в Москве мужчина напал на 11-летнюю девочку прямо на лестничной клетке подъезда. После удара ножом в сердце ребенок выжил и сейчас находится в реанимации.Предполагаемым маньяком оказался 42-летний уроженец Узбекистана Виталий Косячкин. Он был задержан в автобусе при попытке уехать в Нижний Новгород, где ранее проживал.Мужчина рассказал блюстителям закона, что напал на школьницу во время прогулки. Внятно объяснить свой поступок Косячкин не смог, сославшись на провалы в памяти.