В Набережных Челнах полиция и соцопека проводят проверку по факту смерти 7-летней девочки, которая в состоянии клинической смерти была доставлена утром 7 июня в больницу из квартиры, где она проживала. Медики отмечают, что ребенок был сильно истощен. Полиция и соцопека проводят проверку.

В Набережных Челнах полиция и соцопека проводят проверку по факту смерти 7-летней девочки, которая в состоянии клинической смерти была доставлена утром 7 июня в больницу из квартиры, где она проживала.Врачи почти сутки боролись за ее жизнь, но спасти девочку не удалось.Точную причину смерти предстоит установить судмедэкспертам. Однако медики отмечают тот факт, что ребенок был сильно истощен, пишут "Челнинские известия".Информация о ее скоропостижной смерти девочки передана в отдел ПДН УМВД города, в отдел опеки и попечительства и в челнинский Центр социального обслуживания населения "Доверие".По сообщениям местных СМИ в начале апреля в этом же городе 33-летняя мать довела своего двухлетнюю девочку до истощения. Врачи установили, что у малышки дефицит массы тела. Кроме того, в свои два года она не разговаривает и нуждается в лечении.Малышка, к счастью, выжила. Ее успели забрать от нерадивой матери и передать медикам, а затем – в Дом ребенка.