Помимо русской бани из алтайского кедра президент России Владимир Путин презентовал председателю КНР Си Цзиньпину сибирские орехи, мед и чай.

Помимо русской бани из алтайского кедра президент России Владимир Путин презентовал председателю КНР Си Цзиньпину сибирские орехи, мед и чай, сообщили РИА Новости в министерстве иностранных дел Китая.Как стало известно ранее, во время официального визита в Китай российский лидер подарил Си Цзиньпину русскую баню. В городе Тяньцзинь Путин показал срез бревна, из которого она будет изготовлена, и продемонстрировал на фотографии, как баня будет выглядеть после сборки.В свою очередь председатель КНР Си Цзиньпин сказал, что ему надо подумать, куда поставить русскую баню, назвав ее "уникальным домом".В сентябре 2016 года Путин привез в китайский Ханчжоу, где проходил саммит G20, ящик российского мороженого для Си Цзиньпина. Тогда в начале двусторонней встречи президент России напомнил, что китайские предприниматели во время беседы во Владивостоке рассказали ему, что в Китае очень любят российское мороженое.Между тем Си Цзиньпин подарил президенту России Владимиру Путину самый древний китайский музыкальный инструмент — старинную арфу гуцинь и знаменитую тяньцзиньскую глиняную статуэтку нижэньчжан с лицом российского президента.Гуцинь — самый древний щипковый инструмент Китая с ярко выраженным национальным колоритом. Согласно открытым источникам, он имеет почти трехтысячилетнюю историю и является важной составной частью китайской музыкальной традиции. Считается, что все в искусстве игры на гуцине — воплощение предельно высокого уровня китайского музыкального искусства.Глиняные куклы нижэньчжан — вид традиционной художественной лепки, зародившейся в Тяньцзине. Основатель этого вида искусства Чжан Миншань жил в 1826-1906 годы. Он обладал уникальным мастерством. Говорят, что разговаривая с другим человеком, он мог вылепить глиняную фигурку на ощупь, не глядя. Именно поэтому люди прозвали его нижэньчжан, что означает — Чжан — мастер по лепке глиняных фигурок человека.