Помимо русской бани из алтайского кедра президент России Владимир Путин презентовал председателю КНР Си Цзиньпину сибирские орехи, мед и чай.
Помимо русской бани из алтайского кедра президент России Владимир Путин презентовал председателю КНР Си Цзиньпину сибирские орехи, мед и чай, сообщили РИА Новости в министерстве иностранных дел Китая.
Как стало известно ранее, во время официального визита в Китай российский лидер подарил Си Цзиньпину русскую баню. В городе Тяньцзинь Путин показал срез бревна, из которого она будет изготовлена, и продемонстрировал на фотографии, как баня будет выглядеть после сборки.
В свою очередь председатель КНР Си Цзиньпин сказал, что ему надо подумать, куда поставить русскую баню, назвав ее "уникальным домом".
В сентябре 2016 года Путин привез в китайский Ханчжоу, где проходил саммит G20, ящик российского мороженого для Си Цзиньпина. Тогда в начале двусторонней встречи президент России напомнил, что китайские предприниматели во время беседы во Владивостоке рассказали ему, что в Китае очень любят российское мороженое.
Между тем Си Цзиньпин подарил президенту России Владимиру Путину самый древний китайский музыкальный инструмент — старинную арфу гуцинь и знаменитую тяньцзиньскую глиняную статуэтку нижэньчжан с лицом российского президента.
Гуцинь — самый древний щипковый инструмент Китая с ярко выраженным национальным колоритом. Согласно открытым источникам, он имеет почти трехтысячилетнюю историю и является важной составной частью китайской музыкальной традиции. Считается, что все в искусстве игры на гуцине — воплощение предельно высокого уровня китайского музыкального искусства.
Глиняные куклы нижэньчжан — вид традиционной художественной лепки, зародившейся в Тяньцзине. Основатель этого вида искусства Чжан Миншань жил в 1826-1906 годы. Он обладал уникальным мастерством. Говорят, что разговаривая с другим человеком, он мог вылепить глиняную фигурку на ощупь, не глядя. Именно поэтому люди прозвали его нижэньчжан, что означает — Чжан — мастер по лепке глиняных фигурок человека.