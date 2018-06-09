Заслуженная артистка России Татьяна Малыщицкая скоропостижно
скончалась в Санкт-Петербурге. Сообщения близких подтвердили в Камерном театре,
где актриса работала на протяжении долгих лет.
Заслуженная артистка России Татьяна Малыщицкая скоропостижно
скончалась в Санкт-Петербурге. Сообщения близких подтвердили в Камерном театре,
где актриса работала на протяжении долгих лет.
Дочь известного советского режиссера и основателя нескольких
театров Владимира Малыщицкого умерла на 58 году жизни. О смерти Татьяны
Малыщицкой сообщила ее знакомая Юлия Криштофович в социальной сети ВКонтакте.
"Сегодня ушла Таня. Удивительный, неповторимый человек. Талантливая
актриса. Друг. Не верю! Светлая память", – написала Криштофович.
В пресс-службе Камерного театра информацию подтвердили. "Молодежный
театр на Фонтанке и Камерный театр Малыщицкого с прискорбием сообщают о
скоропостижной кончине Татьяны Малыщицкой, заслуженной артистки России, дочери
и соратника известного советского и российского режиссера, педагога, основателя
нескольких театров Владимира Малыщицкого", – говорится в сообщении.
Татьяна Малыщицкая и ее отец стояли у истоков ленинградского
Молодежного театра. На этой сцене актриса играла в таких спектаклях, как
"Диалоги" и "Беда". Позже артистка участвовала в основании
Камерного театра Малыщицкого. На его подмостках она сыграла в постановках "Иванов",
"Женитьба", "Лицей, который не кончается", "Вишневый
сад".
Широкому зрителю актриса больше известна по своим ролям в
популярных сериалах. Она сыграла в "Улицах разбитых фонарей", "Тайнах следствия", "Литейном", передает 78.ru.