Заслуженная артистка России Татьяна Малыщицкая скоропостижно скончалась в Санкт-Петербурге. Сообщения близких подтвердили в Камерном театре, где актриса работала на протяжении долгих лет.

Заслуженная артистка России Татьяна Малыщицкая скоропостижноскончалась в Санкт-Петербурге. Сообщения близких подтвердили в Камерном театре,где актриса работала на протяжении долгих лет.Дочь известного советского режиссера и основателя несколькихтеатров Владимира Малыщицкого умерла на 58 году жизни. О смерти ТатьяныМалыщицкой сообщила ее знакомая Юлия Криштофович в социальной сети ВКонтакте."Сегодня ушла Таня. Удивительный, неповторимый человек. Талантливаяактриса. Друг. Не верю! Светлая память", – написала Криштофович.В пресс-службе Камерного театра информацию подтвердили. "Молодежныйтеатр на Фонтанке и Камерный театр Малыщицкого с прискорбием сообщают оскоропостижной кончине Татьяны Малыщицкой, заслуженной артистки России, дочерии соратника известного советского и российского режиссера, педагога, основателянескольких театров Владимира Малыщицкого", – говорится в сообщении.Татьяна Малыщицкая и ее отец стояли у истоков ленинградскогоМолодежного театра. На этой сцене актриса играла в таких спектаклях, как"Диалоги" и "Беда". Позже артистка участвовала в основанииКамерного театра Малыщицкого. На его подмостках она сыграла в постановках "Иванов","Женитьба", "Лицей, который не кончается", "Вишневыйсад".Широкому зрителю актриса больше известна по своим ролям впопулярных сериалах. Она сыграла в "Улицах разбитых фонарей", "Тайнах следствия", "Литейном", передает 78.ru.