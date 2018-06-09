Ведомства, призванные регулировать безопасность дорожного движения, пытаются достичь согласия по проблеме личного электротранспорта. На дорогах продолжают происходить аварии с участием электросамокатов и прочего подобного транспорта.

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