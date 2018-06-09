Ведомства, призванные регулировать безопасность дорожного движения, пытаются достичь согласия по проблеме личного электротранспорта. На дорогах продолжают происходить аварии с участием электросамокатов и прочего подобного транспорта.
<a href="http://33live.ru/novosti/09-06-2018-v-rossii-vozmut-pod-kontrol-elektrosamokaty-i-giroskutery.html" target="_blank">В России возьмут под контроль электросамокаты и гироскутеры</a> - Ведомства, призванные регулировать безопасность дорожного движения, пытаются достичь согласия по проблеме личного электротранспорта. На дорогах продолжают происходить аварии с участием электросамокатов и прочего подобного транспорта.
[url=http://33live.ru/novosti/09-06-2018-v-rossii-vozmut-pod-kontrol-elektrosamokaty-i-giroskutery.html]В России возьмут под контроль электросамокаты и гироскутеры[/url] - Ведомства, призванные регулировать безопасность дорожного движения, пытаются достичь согласия по проблеме личного электротранспорта. На дорогах продолжают происходить аварии с участием электросамокатов и прочего подобного транспорта.