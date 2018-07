Служба безопасности Госдепартамента США случайно арестовала капитана ВВС Уильяма Хьюза, который сбежал из армии еще в 1983 году. Преступника нашли в штате Калифорния, где он скрывался под чужим именем.

The 69-year-old deserter revealed himself to authorities on Tuesday.https://t.co/zFo9wbBsrC— William Howard (@Howard_Stripes) 8 июня 2018 г.Уильям Говард Хьюз младший пропал 35 лет назад сразу после командировки в Западную Европу. Последний раз его видели в штате Нью-Мексико, где он обошел 19 разных отделений банка и снял со своего счета свыше 28 тысяч долларов. Спецслужбы долго искали его, так как Хьюз был допущен к сверхсекретной информации, но безуспешно. Ни родственники, ни знакомые помочь не смогли.Однако недавно сотрудники Госдепа обнаружили несколько граждан с подозрительными паспортами. Среди них оказался Барри О'Берн, который на допросе признался, что он и есть тот самый дезертир. А бежал он якобы потому, что впал в сильную депрессию.Чем все эти годы занимался Хьюз, не сообщается. Сейчас он находится под стражей на базе ВВС США в Калифорнии.