США опередили Китай и создал самый мощный суперкомпьютер в мире, способный совершать 200 тыс. трлн операций в секунду. Суперкомпьютер Summit может использоваться в том числе и для исследований в сфере ядерного оружия.

В американской национальной лаборатории Оук-Ридж 8 июня был запущен самый мощный суперкомпьютер мира, говорится в пресс-релизе, опубликованном учеными. Производительность машины с названием Summit достигает 200 ​петафлопс — 200 тыс. трлн вычислений в секунду.Запуск Summit позволил США сместить с первой строчки рейтинга суперкомпьютеров китайский Sunway TaihuLight, вычислительная мощность которого составляет порядка 93 петафлопс, и вновь выйти в лидеры суперкомпьютерной гонки.Сегодняшний запуск суперкомпьютера Summit демонстрирует американское лидерство в области научных инноваций и развития технологий. Это будет иметь огромное влияние на исследования в сфере энергетики, научные открытия, экономическую конкурентоспособность и национальную безопасность, — прокомментировал успех американских ученых министр энергетики США Рик Перри.Summit состоит из 4 тыс. 608 вычислительных серверов, на каждом из которых установлено два 22-ядерных процессора IBM Power9. Встроенная память машины достигает 10 петабайт. Издание MIT Technology Review приводит слова исследователя из Оук-Ридж Джека Уэллса, описывающего суперкомпьютер. По его словам, блоки Summit занимают площадь, сравнимую с двумя теннисными кортами. Для охлаждения системы требуется более 15 тыс. л воды.Как отмечает команда лаборатории, система Summit при создании была оптимизирована для работы с искусственным интеллектом, что должно облегчить анализ больших массивов данных. Подобные машины могут использоваться для анализа погодных явлений, разработки новых типов материалов и моделирования процессов, происходящих при взрыве звезд.Как отмечает MIT Technology Review, запуск Summit, позволивший США опередить Китай в топе списка суперкомпьютеров, является вопросом не только престижа, но и национальной безопасности. К помощи подобных машин могут прибегать и военные для исследований в сфере создания новых типов вооружений, в том числе конструирования ядерных зарядов.Лаборатория Оук-Ридж (Oak Ridge National Laboratory, ORNL) входит в структуру Министерства энергетики США. Ей ранее уже принадлежало первенство в гонке суперкомпьютеров: c 2009 по 2010 год на первой строчке списка самых мощных вычислительных машин в мире находился принадлежащий Оук-Ридж суперкомпьютер Jaguar, а с 2012 по 2013 год — суперкомпьютер Titan.Согласно данным проекта Top500, ведущего учет мощнейших суперкомпьютеров, страной с наибольшим числом сверхмощных вычислительных машин к ноябрю 2017 года был Китай — ему принадлежало 40% суперкомпьютеров из рейтинга. При этом в июне 2015 года ему принадлежало лишь 7%. В то же время США с 2015 года сократили свою долю в рейтинге с почти 47 до 28%. Вслед за Китаем и США места в рейтинге стран с наибольшим числом суперкомпьютеров из топ-500 занимают Япония, Германия, Франция, Великобритания и Италия. России принадлежит лишь три суперкомпьютера из топ-500 (доля в 0,6% в рейтинге). С 2011 года доля России сократилась в четыре раза (с 2,4%).