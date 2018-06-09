В ходе мероприятиябыли вручены медали МВД России, ведомственные благодарственные письма и почетные грамоты от администрации Владимирской области.

8 июня 2018 года в УМВД России по Владимирской области состоялось праздничное мероприятие, посвященное 300-летию образования российской полиции. На мероприятии присутствовали начальник регионального Управления МВД России по Владимирской области генерал-майор полиции Василий Петрович Кукушкин, руководители подразделений и территориальных отделов на районном уровне, ветераны органов внутренних дел, члены общественного совета, приглашенные гости.Открыл праздничный концерт начальник УМВД России по Владимирской области. В своем выступлении Василий Петрович Кукушкин поздравил присутствующих со знаменательной датой, поблагодарил личный состав за добросовестную службу, а ветеранов – за передачу их опыта и знаний нынешнему поколению сотрудников, пожелал всем здоровья, терпения и семейного благополучия.В ходе мероприятия были вручены медали МВД России «За доблесть в службе», «За боевое содружество», «И.Д. Путилина», ведомственные благодарственные письма и почетные грамоты от администрации Владимирской области сотрудникам, достигшим высоких результатов в служебной деятельности.В продолжение мероприятия состоялся праздничный концерт, организованный сотрудниками культурного центра УМВД России по Владимирской области и других подразделений, а также творческими коллективами города.