Певица Валерия жестко отреагировала на критику в свой адрес. Злопыхатели распекали артистку за решение еще раз пойти к алтарю.

Певица Валерия жестко отреагировала на критику в свой адрес.Злопыхатели распекали артистку за решение еще раз пойти к алтарю.Валерия и Иосиф Пригожин отметили 14 лет совместной жизни.Звезды решили отпраздновать это событие по-особенному – они обвенчались. Иосиф поделилсясвоим счастьем в соцсетях, чем очень обрадовал поклонников. "Брак, заключенный нанебесах", – написал Пригожин и прикрепил фото из храма.Однако нашлись и те, кто обрушился на Валерию с жесткойкритикой. Дело в том, что артистка уже заключала церковный брак со своим экс-супругомАлександром Шульгиным. Злопыхатели упрекали Валерию, мол, дала взятку заразрешение обвенчаться повторно.Эти обвинения вывели артистку из себя. Певица заявила в соцсетях, чтобыла развенчана с бывшим супругом. "Тот церковный брак был развенчан по всемправилам православной церкви. Существует несколько причин, по которым браксчитается недействительным. Поэтому, дорогие мои, если в чем-то не уверены,лучше промолчать!" – заткнула недоброжелателей звезда.Добавим, что в прошлом году повторный брак на небесах заключилаи Алла Пугачева. Уже семь лет Примадонна состоит в зарегистрированныхотношениях с Максимом Галкиным. Вместе они воспитывают двоих детей – сына Гаррии дочь Лизу. До встречи с телеведущим певица состояла в браке с поп-королемотечественной эстрады Филиппом Киркоровым. Их союз продлился 11 лет, артистыбыли обвенчаны. Супруги расстались в марте 2005 года, сообщает .