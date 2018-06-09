Певица Валерия жестко отреагировала на критику в свой адрес.
Злопыхатели распекали артистку за решение еще раз пойти к алтарю.
Певица Валерия жестко отреагировала на критику в свой адрес.
Злопыхатели распекали артистку за решение еще раз пойти к алтарю.
Валерия и Иосиф Пригожин отметили 14 лет совместной жизни.
Звезды решили отпраздновать это событие по-особенному – они обвенчались. Иосиф поделился
своим счастьем в соцсетях, чем очень обрадовал поклонников. "Брак, заключенный на
небесах", – написал Пригожин и прикрепил фото из храма.
Однако нашлись и те, кто обрушился на Валерию с жесткой
критикой. Дело в том, что артистка уже заключала церковный брак со своим экс-супругом
Александром Шульгиным. Злопыхатели упрекали Валерию, мол, дала взятку за
разрешение обвенчаться повторно.
Эти обвинения вывели артистку из себя. Певица заявила в соцсетях, что
была развенчана с бывшим супругом. "Тот церковный брак был развенчан по всем
правилам православной церкви. Существует несколько причин, по которым брак
считается недействительным. Поэтому, дорогие мои, если в чем-то не уверены,
лучше промолчать!" – заткнула недоброжелателей звезда.
Добавим, что в прошлом году повторный брак на небесах заключила
и Алла Пугачева. Уже семь лет Примадонна состоит в зарегистрированных
отношениях с Максимом Галкиным. Вместе они воспитывают двоих детей – сына Гарри
и дочь Лизу. До встречи с телеведущим певица состояла в браке с поп-королем
отечественной эстрады Филиппом Киркоровым. Их союз продлился 11 лет, артисты
были обвенчаны. Супруги расстались в марте 2005 года, сообщает .