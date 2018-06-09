В сеть выложили ролик, на котором видно, как сотрудник компании Tesla спит, в то время как его машина со включенным автопилотом движется по шоссе. В компании пообещали разобраться в ситуации. В MIT нашли новый способ защитить открытые беспроводные сети , включая Wi-Fi и Bluetooth, от перехвата данных.

В США сняли на видео, как тестовый водитель Tesla спит или находится без сознания за рулем. Пользователь YouTube, который выложил ролик, был уверен, что водитель в порядке — просто спал. С действуюшей версией "автопилота" машина Tesla может самостоятельно оставаться в полосе при движении по шоссе. Однако при активации этой функции автомобиль предупреждает, что водитель обязан следить за дорогой. В компании пообещали разобраться в ситуации.Американские исследователи нашли способ защитить беспроводную передачу сигнала от хакеров. Речь идет именно о перехвате сигнала — такая защита была бы весьма акуальна, например, для открытых Wi-Fi-сетей. Новый протокол связи, разработанный в Массачусетском технологическом университете, использует технологию изменения частоты.