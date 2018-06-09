Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев принял участие в торжественном собрании, посвященном 20-летию Санкт-Петербургского университета МВД России.

«Сегодня в Санкт-Петербурге Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев принял участие в торжественном собрании, посвященном 20-летию Санкт-Петербургского университета МВД России», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.В начале мероприятия Министр представил личному составу начальника Университета полковника полиции Александра Травникова, указ о назначении которого подписан Президентом Российской Федерации 4 июня, и отметил, что вся биография нового руководителя вуза связана с северной столицей. За двадцать лет службы в органах внутренних дел им пройден большой путь профессионального становления, накоплен значительный опыт. Владимир Колокольцев пожелал Александру Травникову успехов в работе и вручил служебное удостоверение.Затем, обращаясь к собравшимся, глава МВД России акцентировал внимание на том, что встреча проходит в дни празднования знакового юбилея: «Три века назад именно здесь, на берегах Невы, императором Петром Первым было принято решение о создании российской полиции. При подготовке к торжественным мероприятиям университет активно участвовал в проводимой Министерством исторической работе. Считаю ее одной из ключевых в патриотическом воспитании курсантов и слушателей, формировании у них чувства гордости и одновременно высокой ответственности».Глава ведомства подчеркнул, что 20-летняя история университета является неотъемлемой частью героической летописи российской полиции: «Здесь сложились уникальные научные школы, применяются новейшие образовательные технологии и программы. Созданы все необходимые условия для тех, кто готов получать глубокие знания и самосовершенствоваться. За прошедшие годы выпущено более 30 тысяч специалистов, около 200 из них – с золотой медалью. Горжусь, что в свое время окончил учебное заведение, правопреемником которого является университет», - сказал Владимир Колокольцев.В завершение Министр внутренних дел поблагодарил коллектив за добросовестный и плодотворный труд и вручил ведомственные награды наиболее отличившимся сотрудникам.СправочноАлександр Владимирович Травников родился 17.07.1973 в Ленинграде.Службу в органах внутренних дел начал в 1998 году в должности оперуполномоченного отделения по борьбе с имущественными преступлениями уголовного розыска КМ УВД Центрального района Санкт-Петербурга. Занимал различные руководящие должности в органах внутренних дел северной столицы, службе в которых посвятил 20 лет. Образование высшее. Окончил Санкт-Петербургский университет МВД России по специальности правоохранительная деятельность, квалификация – юрист. Имеет государственные и ведомственные награды. Женат, имеет четверых детей.