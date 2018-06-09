Пробы остальных водоемов не соответствуют гигиеническим требованиям

Пробы остальных водоемов не соответствуют гигиеническим требованиямВо Владимире региональное Управление Роспотребнадзора разрешило купаться только в озере Глубокое.Перед началом купального сезона специалисты проверили качество воды. Остальные пробы - из рек Клязьма и Содышка, а также озера Семязино - не соответствуют гигиеническим требованиям. Микробиологические показатели не соответствуют норме.Купание во всех водоемов, кроме озера Глубокое, сопряжено с риском подхватить инфекцию или паразитарное заболевание.