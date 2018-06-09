Областной департамент образования уже направил заявку в Москву с просьбой выделить средства

Областной департамент образования уже направил заявку в Москву с просьбой выделить средстваЧтобы решить проблему очередей в детские сады, во Владимире планируют обустраивать детские дошкольные учреждения прямо на первых этажах новостроек.Стоимость муниципального проекта составит 67 млн рублей. Региональный департамент образования уже направил заявку на получение средств в Москву. Планируется, что за эту сумму застройщик домов на Юго-Западе и на улице Мира продаст администрации помещения на первых этажах.Также деткие сады появятся в так называемых районах максимальной застройки.