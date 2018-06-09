Оказалось, что ребенка до такого состояния довела родная мать

Оказалось, что ребенка до такого состояния довела родная матьВ Александровском районе Владимирской области грудной ребенок чуть не умер от голода. В четверг, 7 июня, его доставили в больницу из поселка Балакирево.Младенец в полугодовалом возрасте весит всего лишь 3,6 килограмма. У него отекли ноги и руки. Врачи поставили ребенку диагноз - крайняя степень истощения.Оказалось, что до такого состояния малыша довела собственная мать. Он родился в перинатальном центре 15 декабря прошлого года. Вес при рождении составил 2,4 килограмма. После выписки 24-летняя мать перестала заботиться о ребенке. Она оставляла малыша на долгое время без еды и воды. Сотрудники прокуратуры выяснили, что мать и её сожитель перебивались случайными заработками. Она до сих пор не оформила свидетельство о рождении.Кроме того, у женщины есть еще один ребенок. Всю последнюю неделю она кормила малышей только манной кашей. Других продуктов просто не было. После одного из кормлении младенцу стало плохо. Его увезли на скорой. В отношении женщины возбудили уголовное дело.