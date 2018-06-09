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<a href="http://33live.ru/novosti/09-06-2018-voditel-mopeda-ugodil-golovoj-pod-kolesa-gruzovika-i-vyzhil.html" target="_blank">Водитель мопеда угодил головой под колеса грузовика (и выжил!)</a> - Второй день рождения впору отмечать водителю мопеда, которого переехал большой грузовик. Неаккуратного скутериста спасли шлем и удачное стечение обстоятельств, если такой термин вообще применим к данному случаю.