Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал немецких парламентариев оказать влияние на Североатлантический альянс с тем, чтобы не допустить его расширения на восток. О проблеме приближения войск НАТО к российским границам и других актуальных вопросах шла речь на встрече Вячеслава Володина с вице-президентом бундестага Томасом Опперманом.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал немецких парламентариев оказать влияние на Североатлантический альянс с тем, чтобы не допустить его расширения на восток. О проблеме приближения войск НАТО к российским границам и других актуальных вопросах шла речь на встрече Вячеслава Володина с вице-президентом бундестага Томасом Опперманом.
Как отметил председатель нижней палаты российского
парламента, Москву с напрягает тот факт, что НАТО размещает свои войска и
ракеты рядом с нашей страной. "Мы делаем все для того, чтобы поддержать
мир на Ближнем Востоке, напомнил Володин. – Поэтому хотелось бы, чтобы
Германия, понимая это, делала все, чтобы НАТО остановилась там, где изначально
была договоренность, и не бряцала оружием возле наших границ".
По словам спикера Госдумы, необходимо не допускать
проявления двойных стандартов в отношениях между Россией и ФРГ. "Там, где
возникают третьи силы или решения принимаются в одностороннем порядке в обход
ООН, у нас возникает напряжение, и мы становимся отчасти заложниками тех
решений, которые делают наши отношения даже отчасти проблематичными", -
добавил он.
Также Вячеслав Володин привал Томаса Оппермана развивать межпарламентские
контакты и сделать их регулярными. "Думаю, вы согласитесь, что, если бы
наше общение было регулярным, мы могли бы обсуждать все проблемы", – сказал
председатель нижней палаты российского парламента.
Он также отметил, что отношения России и Германии в рамках
парламентского измерения "были некоторые время менее активны".
"Я бы даже сказал, что на очень низком уровне, – заметил Вячеслав Володин.
– Хорошо, что это все позади, наши встречи за последнее время во многом говорят
об этом".
Спикер Госдумы считает, что примером для парламентов двух
стран должна служить частота контактов президента Владимира Путина и канцлера
Ангелы Меркель.