Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал немецких парламентариев оказать влияние на Североатлантический альянс с тем, чтобы не допустить его расширения на восток. О проблеме приближения войск НАТО к российским границам и других актуальных вопросах шла речь на встрече Вячеслава Володина с вице-президентом бундестага Томасом Опперманом.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал немецких парламентариев оказать влияние на Североатлантический альянс с тем, чтобы не допустить его расширения на восток. О проблеме приближения войск НАТО к российским границам и других актуальных вопросах шла речь на встрече Вячеслава Володина с вице-президентом бундестага Томасом Опперманом.Как отметил председатель нижней палаты российскогопарламента, Москву с напрягает тот факт, что НАТО размещает свои войска иракеты рядом с нашей страной. "Мы делаем все для того, чтобы поддержатьмир на Ближнем Востоке, напомнил Володин. – Поэтому хотелось бы, чтобыГермания, понимая это, делала все, чтобы НАТО остановилась там, где изначальнобыла договоренность, и не бряцала оружием возле наших границ".По словам спикера Госдумы, необходимо не допускатьпроявления двойных стандартов в отношениях между Россией и ФРГ. "Там, гдевозникают третьи силы или решения принимаются в одностороннем порядке в обходООН, у нас возникает напряжение, и мы становимся отчасти заложниками техрешений, которые делают наши отношения даже отчасти проблематичными", -добавил он.Также Вячеслав Володин привал Томаса Оппермана развивать межпарламентскиеконтакты и сделать их регулярными. "Думаю, вы согласитесь, что, если бынаше общение было регулярным, мы могли бы обсуждать все проблемы", – сказалпредседатель нижней палаты российского парламента.Он также отметил, что отношения России и Германии в рамкахпарламентского измерения "были некоторые время менее активны"."Я бы даже сказал, что на очень низком уровне, – заметил Вячеслав Володин.– Хорошо, что это все позади, наши встречи за последнее время во многом говорятоб этом".Спикер Госдумы считает, что примером для парламентов двухстран должна служить частота контактов президента Владимира Путина и канцлераАнгелы Меркель.