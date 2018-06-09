Российский спортивный журналист и ведущий Василий Уткин объявил, что будет комментировать матчи ЧМ-2018 на Первом канале. При этом гонорар за эту работу он планирует направить в Благотворительный фонд для содействия решению проблем аутизма в России.

Российский спортивный журналист и ведущий Василий Уткин объявил, что будет комментировать матчи ЧМ-2018 на Первом канале. При этом гонорар за эту работу он планирует направить в Благотворительный фонд для содействия решению проблем аутизма в России.Уткин рассказал, что решился на такой шаг ради возможности заниматься любимым делом "в такой дорогой его сердцу момент". "Это мечта, исправление моей личной Вселенной",написал журналист в своем Facebook.Более того, профессиональный комментатор намерен совместить приятное с полезным. По этой причине все заработанные на Первом канале деньги он направит в фонд "Выход", который занимается решением проблем аутизма. "Аутисты такие же люди, как мы, просто им немного труднее жить, даже простая терпимость к людям с особенностями в развитии будет небольшой, но значимой, а главное – посильной помощью", – отметил он.По признанию телеведущего, он принял решение поучаствовать в масштабном проекте еще и потому, что упустил подобную возможность во время Олимпиады-2014. Уткин вспоминает, что тогда у него были проблемы с голосовыми связками."И если за эти четыре года я бы еще пропустил Чемпионат мира, наверно, это был бы повод задуматься о карме", – сообщил ведущий. Уткин добавил, что верит в работу, любит футбол и очень рад, что страна услышит его голос в эфире уже в ближайшие дни.Напомним, что чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах. Сборная России сыграет в группе A с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.