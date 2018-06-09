Столичные правоохранителям удалось задержать предполагаемого маньяка, который набросился с ножом на школьницу в районе Очаково. Стражи порядка считают, что жертвами преступника стали еще как минимум две девушки.

Столичные правоохранителям удалось задержать предполагаемого маньяка, который набросился с ножом на школьницу в районе Очаково. Стражи порядка считают, что жертвами преступника стали еще как минимум две девушки.Сообщается, что предполагаемым маньяком оказался 42-летний уроженец Узбекистана Виталий Косячкин. Он был задержан в автобусе при попытке уехать в Нижний Новгород, где ранее проживал.Транспортное средство остановили гаишники по просьбе сыщиков. В кармане куртки задержанного нашли нож, которым которым был нанесен удар 11-летней школьнице. Мужчина, признался что холодное орудие он всегда носит с собой, пишет сайт "".Известно, что Косячкин работал в столице наборщиком автозапчастей в магазине за скромную зарплату и жил в общежитии в Очаково, периодически уезжая в родной город. Он рассказал блюстителям закона, что напал на школьницу во время прогулки. Внятно объяснить свой поступок Косячкин так и не смог, ссылаясь на свою память.По словам следователей, задержанный практически идентичен с изображением преступника, которого с 2014 года разыскивали за убийство другой девушки. Тело несчастной было обнаружено в подвале заброшенного дома. Кроме того, Косячкина подозревают на причастность еще к двум нападениям в Москве.Напомним, что 8 июня неизвестный ранил ножом 11-летнюю девочку на западе столицы. С помощью камер наблюдения полицейские установили, что преступление совершил уроженец Узбекистана Виталий Косячкин, передает .Жертве маньяка сделали операцию, сейчас она в тяжелом состоянии. Медики рассказали, что девочке чудом удалось выжить. После нападения раненая нашла в себе силы доползти до квартиры. Истекающую кровью девочку обнаружила соседка, которая и вызвала экстренные службы города.