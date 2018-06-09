Экскурсионный микроавтобус с детьми упал в овраг на Гомборском перевале в Кахетии. Число жертв аварии на востоке Грузии выросло до четырех человек. Ранее сообщалось о двух погибших детях. 21 пострадавший в ДТП доставлен в госпиталь города Телави. Среди пострадавших 12 детей.

Экскурсионный микроавтобус с детьми упал в овраг на Гомборском перевале в Кахетии. Число жертв аварии на востоке Грузии выросло до четырех человек. Ранее сообщалось о двух погибших детях. 21 пострадавший в ДТП доставлен в госпиталь города Телави. Среди пострадавших 12 детей.Чтобы лично ознакомиться с состоянием пострадавших в Телави выехал министр здравоохранения Грузии Давид Сергеенко, сообщает ТАСС. По предварительной версии, авария произошла из-за того, что водитель микроавтобуса не справился с управлением. Инициировано уголовное дело по статье о нарушении правил эксплуатации транспортных средств, которое привело к гибели двух и более людей. Санкция по этой статье для виновного – от 6 до 10 лет лишения свободы.В Телави в связи с ДТП на Гомборском перевале привехал глава МВД Грузии Георгий Гахария.В микроавтобусе на экскурсию отправлялись шестиклассники 175-й тбилисской школы вместе с родителями.Гомборский перевал находится на высоте 1620 метров над уровнем моря. Здесь примерно в 40 километрах от Тбилиси находится полуразрушенная древняя крепость у села Уджарма. Телавская дорога видами с нее напоминает австрийские Альпы. Дорога состоит из чередования поворотов.