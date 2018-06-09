В Сингапуре все готова к встрече Дональда Трампа и Ким Чен Ына, заявил министр иностранных дел Сингапура Вивиан Балакришнан. Представители США и КНДР довольны проведенной подготовительной работой. Через 24 часа в Сингапур прибудут официальные делегации двух стран.

В Сингапуре все готова к встрече Дональда Трампа и Ким Чен Ына, заявил министр иностранных дел Сингапура Вивиан Балакришнан. Представители США и КНДР довольны проведенной подготовительной работой. Через 24 часа в Сингапур прибудут официальные делегации двух стран.Глава МИД Сингапура был в Пхеньяне 7 июня, готовясь к проведению американо-северокорейского саммита, напоминает РИА Новости. Сам американо-северокорейский саммит пройдет 12 июня на пиратском острове. На встрече президент США и председателя Госсовета КНДР будут обсуждать в том числе мирный договор и отказ Пхеньяна от ракетной и ядерной программ."Все идет в логике российско-китайской дорожной карты", — отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров.При этом глава российской дипломатии призвал обсуждать не только денуклеаризацию Северной Кореи, но и организацию зоны мира и стабильности во всей Северо-Восточной Азии. Это, отметил Лавров, собственно, и анонсировано теми, кто сейчас участвует в этом процессе — и две Кореи, и Соединенные Штаты.Заинтересованность в успехе встречи Трампа с Ким Чен Ыном выразила и Япония."Мы очень надеемся, что эта встреча состоится, послужит реальному продвижению вперед по ракетно-ядерной проблеме и наиважнейшей проблеме — похищения японских граждан. Надеюсь, она поможет решению этих вопросов", — подчеркнул в интервью ТАСС посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки.Среди ожиданий от саммита лидеров США и КНДР, что Дональд Трамп пригласит Ким Чен Ына в Белый дом. Между тем лидер Северной Кореи опасается покушения. Это связано с тем, что он прилетает в Сингапур без привычного для себя защищенного автотранспорта.