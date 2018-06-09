Опубликован трейлер нового фильма режиссера Авдотьи Смирновой История одного назначения. Это пронзительный и трагический рассказ о событиях, участником которых оказывается сам граф Лев Николаевич Толстой.

Опубликован трейлер нового фильма режиссера Авдотьи Смирновой "История одного назначения". Это пронзительный и трагический рассказ о событиях, участником которых оказывается сам граф Лев Николаевич Толстой.В пехотном полку в Тульской области, куда отправляется на службу вдохновленный передовыми идеями столичный поручик Григорий Колокольцев, происходит преступление. Солдату, на плечи которого ложится вина, грозит военный трибунал и расстрел. Колокольцев обращается за помощью к графу Толстому, который решает защитить невиновного. Острая история о сложности выбора и верности собственным идеалам основана на реальных событиях.В картине снялись такие известные актеры Алексей Смирнов, Евгений Харитонов, Филипп Гуревич, Ирина Горбачева, Елизавета Янковская, Игорь Золотовицкий, Анна Михалкова, Сергей Уманов, Анна Пармас, Андрей Смирнов, Лукаш Симлат, Алексей Макаров, Кирилл Васильев, Татьяна Колганова, Анна Рыцарева.На широкие экраны лента выйдет 6 сентября 2018 года.