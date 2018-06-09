Анастасия Костенко поделилась радостью. Сегодня, 9 июня, свой день рождения отмечает ее младшая сестра Диана, чье детское фото супруга Дмитрия Тарасова обнародовала в соцсети.

Анастасия Костенко поделилась радостью. Сегодня, 9 июня, свой день рождения отмечает ее младшая сестра Диана, чье детское фото супруга Дмитрия Тарасова обнародовала в соцсети.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Анастасия Костенко опубликовала фотографию, на которой запечатлена с младшей сестрой Дианой. А в Stories модель выложила снимок, сделанный вскоре после рождения девочки. На фото совсем юная Анастасия держит на руках запеленутую малышку."Когда мне было 10 лет, я узнала потрясающую новость о скором рождении сестренки. Меня не пугали ночные капризы, не напрягали ежедневные прогулки, но с появлением еще одного ребеночка в семье, перестаешь им быть ты сама, ведь на твои плечи "присаживается" понятие, присущее взрослому человеку – ответственность (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – написала Костенко.Сегодня же, 9 июня, Диане исполнилось 14 лет. "Первый паспорт и первые мысли о том, что ты взрослее всех взрослых и умнее всех умных. Моя любимая Ди, Дюшечка, Динь-Динь, Дианочка! Я безумно счастлива, что ты выбрала нашу семью🙏🏻 " – призналась Анастасия.Костенко осыпала сестру различными пожеланиями: "Пусть твой новый возраст принесёт тебе преданных друзей, чистые мысли, необходимые знания и успех во всем начатом! Между нами было и ещё будет много секретов, смешных ситуаций и моментов❤️🌈. Будь счастлива, я тебя очень люблю и всегда за тебя 🥊! Спасибо маме и тебе за тебя 😍😘 "Отметим, что вскоре Диана станет тетей. Анастасия Костенко ждет ребенка от своего мужа, футболиста Дмитрия Тарасова. Известно, что это будет девочка. Малышка должна появиться на свет в середине лета.