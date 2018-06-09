У пользователей Яндекс.Карт появилась возможность прокладывать велосипедные маршруты по Москве и Санкт-Петербургу. Сервис покажет, как добраться из одной точки в другую, посчитает время в пути и предупредит, если придется выезжать на проезжую часть.

У пользователей "Яндекс.Карт" появилась возможность прокладывать велосипедные маршруты по Москве и Санкт-Петербургу. Сервис покажет, как добраться из одной точки в другую, посчитает время в пути и предупредит, если придется выезжать на проезжую часть.При построении маршрута "Яндекс.Карты" отдают предпочтение велодорожкам, и при этом избегают оживленных трасс. "Велосипедисту, который планирует доехать из центра Москвы в Серебряный Бор, Карты посоветуют двигаться по Шмитовскому проезду и тихой Карамышевской набережной, а не по оживлённому Звенигородскому шоссе", — сказали в компании.Новая функция доступна в веб-версии "Яндекс.Карт", а также в мобильном приложении для Android. На iOS её включат в ближайшие дни.∎На панорамы Google Street View добавили Диснейленд читайте такжеВ других городах России велосипедные маршруты доступны в режиме бета-версии. В Москве, помимо других данных, сервис "Яндекса" отображает пункты проката "Велобайка" и количество велосипедов, которые можно взять в аренду.