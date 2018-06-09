Полузащитник сборной России Юрий Жирков решил продлить контракт с Зенитом. Новый договор будет действовать до конца сезона 2018/19.

Полузащитник сборной России Юрий Жирков решил продлить контракт с "Зенитом". Новый договор будет действовать до конца сезона 2018/19.Контракт 36-летнего футболиста с "Зенитом" истек, и Юрий мог покинуть команду. Интерес к Жиркову проявлял "Краснодар". Но после беседы с новым тренером "сине-бело-голубых" Сергеем Семаком полузащитник решил остаться в "Зените".Юрий Жирков пришел в "Зенит" из московского "Динамо" зимой 2016 года. За время выступлений в Санкт-Петербурге он выиграл Кубок и Суперкубок страны. В настоящее время Юрий в составе сборной России готовится к чемпионату мира.