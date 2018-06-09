Полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин может продолжить карьеру в итальянской серии А. 22-летним футболистом заинтересовался чемпион Италии Ювентус.

Полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин может продолжить карьеру в итальянской серии А. 22-летним футболистом заинтересовался чемпион Италии "Ювентус".Как сообщает "Спорт-Экспресс", на следующей неделе "Ювентус" начнет переговоры с ЦСКА о переходе Головина. Сам Александр продолжает готовиться к чемпионату мира в составе сборной России."Ювентус" – не единственный претендент на армейца. Интерес к Головину проявляют английские "Челси", "Арсенал", "Манчестер Юнайтед", а также "Монако". ЦСКА рассчитывает выручить от продажи футболиста не мене 25 миллионов евро.