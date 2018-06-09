Предложенный Британией бойкот чемпионата мира по футболу в России не нашел поддержки в других странах. Западные СМИ объявили это огромной философской победой президента Владимира Путина.

Предложенный Британией бойкот чемпионата мира по футболу в России не нашел поддержки в других странах. Западные СМИ объявили это огромной философской победой президента Владимира Путина.Мировые лидеры отказались принимать участие в демарше Лондона. К Великобритании полноценно присоединилась лишь одна страна – Исландия, передает ."Жесткая линия Великобритании практически не была поддержана другими странами: только Исландия заявила, что ее официальные лица будут держаться подальше от чемпионата из солидарности", – пишет Bloomberg.Издание отмечает, что в Москве "отмахнулись" от возможного бойкота мундиаля, заявив, что в чемпионате мира по футболу главное – не приезд чиновников или официальных представителей, а сами матчи."Это огромная философская победа для Путина. Он знает, что британцев больше интересует их футбол, чем политика России", – цитирует издание Билла Браудера.Напомним, власти Британии призвали Запад бойкотировать ЧМ-2018. Члены королевской семьи и дипломаты отказались от поездки в Россию и заявили, что ожидают подобного шага от своих союзников.Причиной демарша стал скандал с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, в котором Лондон обвинил Москву. Между тем в Германии давление на Россию при помощи бойкота ЧМ назвали неправильным.Чемпионат мира по футболу стартует 14 июня. Матчи сборных будут проходить в 11 российских городах. Завершится мундиаль 15 июля.