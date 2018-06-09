Запад принуждает Белград признать независимость Косова. На президента Сербии Александара Вучича стремятся воздействовать извне, сломать его через семью. В качестве болевой точки выбран его младший брат, подозревает газета Srpski Telegraf.

Запад принуждает Белград признать независимость Косова. На президента Сербии Александара Вучича стремятся воздействовать извне, сломать его через семью. В качестве болевой точки выбран его младший брат, подозревает газета Srpski Telegraf. Это самый грязный метод, который хотят использовать Вашингтон, Лондон и Брюссель, чтобы сдвинуть ситуацию в Косове в нужном для них направлении с той развилки, на которой она находится.Журналисты белградского издания предупреждают, что для влияния на Александара Вучича будет использован ряд проплаченных ресурсов. На них в ключевые моменты международной политики — например, перед важнейшими встречами президента, выйдут публикации с обвинениями в адрес Андрея Вучича. В такой ситуации глава сербского государства окажется вынужденным защищаться от нападок. Также, добавляет РИА Новости, сербские журналисты считают, что будет организовано давление на соратников Вучича.Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года. Это стало итогом вооруженной агрессии против Сербии со стороны стран НАТО. В 2010 году независимость Косова признал Международный суд ООН. Приштина заявляет, что ее признали 117 государств, по версии Белграда, таких стран 105.Против признания Косова выступают более 60 стран. Среди них Россия, Китай, Индия, Израиль, Греция и Испания.Возможность участия в косовском диалоге не только стран Запада, но и России, и Китая недавно не исключил президент Сербии Александар Вучич. Глава администрации президента Сербии Никола Селакович добавил, что Белград не исключает расширения формата диалога по Косову, в том числе перенос обсуждения на уровень Совбеза ООН.