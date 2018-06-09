Самый богатый житель Великобритании Джим Ратклифф предложил российскому бизнесмену Роману Обрамовичу выкупить его футбольный клуб Челси. Однако придприниматель отказался заключать сделку с английским миллиардером.

Самый богатый житель Великобритании Джим Ратклифф предложил российскому бизнесмену Роману Обрамовичу выкупить его футбольный клуб "Челси". Однако придприниматель отказался заключать сделку с английским миллиардером.Состояние Ратклиффаоценивается в 21,05 миллиарда фунтов стерлингов. Он обратился к Абрамовичу спредложением купить "Челси", которым российский бизнесмен владеет уже15 лет, но получил отказ.Однако до этого российский предприниматель все-таки высказывался о готовностирасстаться с клубом. При этом Абрамович рассчитывает продать его не меньше, чемза 1,17 миллиарда фунтов, передает "".Примечательно, что сам Джим Ратклифф является болельщиком другогоанглийского клуба – "Манчестер Юнайтед", который является прямымконкурентом "Челси" в Английской Премьер-лиге. Несмотря на это,миллиардер часто заглядывает на матчи "синих", так как их стадионнаходится неподалеку от его дома.Напомним, что в последнее время у Абрамовича возникли серьезныепроблемы в Британии. Все началось с того, что российский бизнесмен не получилвовремя новую визу. Перед этим он отложил планы по строительству новогостадиона "Челси".Недавно Абрамович получил гражданство Израиля после возникновениятрудностей с продлением британской визы. Таким образом, миллиардер не сможетработать и оставаться в Великобритании больше, чем шесть месяцев, если въедет внее по новому паспорту.