Самый богатый житель Великобритании Джим Ратклифф предложил российскому бизнесмену Роману Обрамовичу выкупить его футбольный клуб Челси. Однако придприниматель отказался заключать сделку с английским миллиардером.
Самый богатый житель Великобритании Джим Ратклифф предложил российскому бизнесмену Роману Обрамовичу выкупить его футбольный клуб "Челси". Однако придприниматель отказался заключать сделку с английским миллиардером.
Состояние Ратклиффа
оценивается в 21,05 миллиарда фунтов стерлингов. Он обратился к Абрамовичу с
предложением купить "Челси", которым российский бизнесмен владеет уже
15 лет, но получил отказ.
Однако до этого российский предприниматель все-таки высказывался о готовности
расстаться с клубом. При этом Абрамович рассчитывает продать его не меньше, чем
за 1,17 миллиарда фунтов, передает "".
Примечательно, что сам Джим Ратклифф является болельщиком другого
английского клуба – "Манчестер Юнайтед", который является прямым
конкурентом "Челси" в Английской Премьер-лиге. Несмотря на это,
миллиардер часто заглядывает на матчи "синих", так как их стадион
находится неподалеку от его дома.
Напомним, что в последнее время у Абрамовича возникли серьезные
проблемы в Британии. Все началось с того, что российский бизнесмен не получил
вовремя новую визу. Перед этим он отложил планы по строительству нового
стадиона "Челси".
Недавно Абрамович получил гражданство Израиля после возникновения
трудностей с продлением британской визы. Таким образом, миллиардер не сможет
работать и оставаться в Великобритании больше, чем шесть месяцев, если въедет в
нее по новому паспорту.