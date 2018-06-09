Глава ДНР Александр Захарченко в интервью RT назвал общую задачу ДНР и ЛНР. По его словам, общая задача ЛНР и ДНР - занять свою территорию.

Глава ДНР Александр Захарченко в интервью RT назвал общую задачу ДНР и ЛНР. По его словам, общая задача ЛНР и ДНР — занять свою территорию."Как только мы этого добьемся, будем думать дальше, как жить — самостоятельно или конфедерацией, может, это будет объединение или присоединение. И на каких условиях это все будет организовано", — сказал он."Обе республики всегда придут друг другу на помощь — у них общая политика и общие проблемы", — отметил Захарченко.Как известно, после госпереворота на Украине в феврале 2014 года, самопровозглашенные республики заявили о независимости. Спустя два месяца Киевом была развернута военная операция, продолжающаяся до сих пор.В апреле ее формат изменили с "антитеррористической" на "операцию Объединенных сил", а руководство перешло от Службы безопасности Украины непосредственно к военным.