Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление британского посла в России Лори Бристоу, заявившего, что не знает ни одного русофоба в Великобритании.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление британского посла в России Лори Бристоу, заявившего, что "не знает ни одного русофоба в Великобритании".Захарова посоветовала послу прочитать книгу швейцарского журналиста Ги Меттана «Запад — Россия: тысячелетняя война».Представитель МИД РФ ранее рассказала о давлении на российские СМИ, работающие в Великобритании.Комментируя материал The Guardian о том, что власти Великобритании собираются усилить антироссийскую стратегию с помощью нескольких международных саммитов с участием западных стран, Захарова заявила, что это спланированная государственная кампания."Когда нам рассказывают, что в структуру Ofcom, следящую за RT, приходят отклики от пользователей недовольных трансляцией российского канала, показывающего ситуацию в Сирии, мы все прекрасно понимаем. Данная статья демонстрирует, что это никакой не независимый орган и никакие это не пользователи, никакие это не зрители недовольные на территории Великобритании тем, что показывает RT, а это опять же спланированная государством кампания», — сказала дипломат.Захарова подчеркнула, что правительство Великобритании манипулируют "независимыми структурами, постоянно пугают представителей российских СМИ, работающих на территории Великобритании, тем, что они такую работу должны будут прекратить".